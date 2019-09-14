Зеленський ветував новий Виборчий кодекс
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наклав вето на проголосований Верховною Радою законопроект щодо змін до Виборчого кодексу і повернув його з пропозиціями. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
"Готується на розгляд з вето Президента", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.
Як зазначається, законопроект повернуто з пропозиціями Президента 13 вересня.
У пропозиціях Президента, зокрема, вказано, що положення Кодексу потребують техніко-юридичного доопрацювання з метою уникнення численних внутрішніх суперечностей та неузгодження з іншими законодавчими актами.
Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. На підтримку кодексу проголосували 230 народних депутатів. Тодішній голова ВР Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс 27 серпня.