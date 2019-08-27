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Парубій підписав новий Виборчий кодекс

Парубій підписав новий Виборчий кодекс

Київ • УНН

 • 37718 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс з відкритими списками, наступний крок - передача ухваленого законопроекту на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Парубія у Twitter.

"Голова профільного комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс!" - зазначив Парубій, оприлюднивши відповідне фото з Кодексом.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. На підтримку кодексу проголосували 230 народних депутатів.

Голова профільного Комітету Верховної Ради @verkhovna_rada сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс! pic.twitter.com/XSH00homBR

— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 27 серпня 2019 р.

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