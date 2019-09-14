Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на проголосованный Верховной Радой законопроект об изменениях в Избирательный кодекс и вернул его с предложениями. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.
"Готовится на рассмотрение с вето Президента", - говорится в сообщении о прохождении документа.
Как отмечается, законопроект возвращен с предложениями Президента 13 сентября.
В предложениях Президента, в частности, указано, что положения Кодекса требуют технико-юридической доработки с целью избежания многочисленных внутренних противоречий и несогласованности с другими законодательными актами.
Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. В поддержку кодекса проголосовали 230 народных депутатов. Тогдашний глава ВР Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс 27 августа.