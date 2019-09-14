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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 80252 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113905 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105674 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112396 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120649 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148773 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149032 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс

Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на проголосованный Верховной Радой законопроект об изменениях в Избирательный кодекс и вернул его с предложениями. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

"Готовится на рассмотрение с вето Президента", - говорится в сообщении о прохождении документа.

Как отмечается, законопроект возвращен с предложениями Президента 13 сентября.

В предложениях Президента, в частности, указано, что положения Кодекса требуют технико-юридической доработки с целью избежания многочисленных внутренних противоречий и несогласованности с другими законодательными актами.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. В поддержку кодекса проголосовали 230 народных депутатов. Тогдашний глава ВР Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс 27 августа.

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