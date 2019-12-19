ВР ухвалила Виборчий кодекс з поправками Зеленського

Основним завданням законопроекту №0978 є створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції України та рекомендацій міжнародних організацій.

На думку авторів законопроекту, прийняття цього Кодексу забезпечить цілісне уніфіковане законодавче регулювання підготовки і проведення виборів в Україні, що сприятиме більш повній реалізації виборчих прав громадян, стабільності виборчого законодавства, дотриманню основних засад демократичних виборів, подальшому утвердженню демократичного режиму в Україні.

"Кодексом не передбачено належних гарантій участі осіб з інвалідністю у виборчому процесі нарівні з іншими, як того вимагає Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України "Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї", зокрема шляхом забезпечення того, щоб процедури, приміщення та матеріали для голосування були підхожими, доступними та легкими для розуміння й використання", - йдеться у порівняльній таблиці з поправками Зеленського.

Також, відповідно до поправок Президента, скасування реєстрації особи як кандидата повинно мати наслідком втрати ним статусу суб'єкта виборчого процесу саме як кандидата, а не позбавляти його статусу виборця.

"Положення кодексу обмежують право громадських організацій оскаржувати до суду рішення ЦВК щодо офіційних спостерігачів на виборах Президента України та нардепів", - зазначив представник Президента України Володимира Зеленського у ВР Руслан Стефанчук, обговорюючи пропозиції Зеленського.

За його словами, положення кодексу не узгоджується з законом "Про політичні партії" в частині відшкодування витрат з фінансуванням передвиборчих агітації та інших законів.

"Окрім того у кодексі не повною мірою враховані рекомендації міжнародних експертів, а його положення потребують техніко-юридичного доопрацювання", - зазначив Стефанчук.

Додамо, комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді ухвалити всі 17 Президентських поправок до Виборчого кодексу.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. На підтримку кодексу проголосували 230 народних депутатів.

27 серпня голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс з відкритими списками, наступний крок - передача ухваленого законопроекту на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Пізніше, 14 вересня, Президент України Володимир Зеленський наклав вето на проголосований Верховною Радою законопроект щодо змін до Виборчого кодексу і повернув його з пропозиціями.

У свою чергу спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що новий проект Виборчого кодексу буде розроблений в парламенті найближчим часом і з високою якістю.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування сьогодні на своєму засіданні розглянув Пропозиції Президента до Виборчого кодексу України (№0978), врахував усі пропозиції Президента до Виборчого кодексу і рекомендує прийняти його у новій редакції в цілому.