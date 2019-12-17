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Комітет рекомендував Раді врахувати зауваження Зеленського та ухвалити Виборчий кодекс

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування сьогодні на своєму засіданні розглянув Пропозиції Президента до Виборчого кодексу України (№0978), врахував усі пропозиції Президента до Виборчого кодексу і рекомендує прийняти його у новій редакції в цілому, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВР.

Доповідаючи законопроект, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліна Загоруйко повідомила, що Президент України звернув увагу Парламенту, що даний Кодекс не може бути підписаний у запропонованій редакції і висловив до нього ряд зауважень, вказавши, що він не є вичерпним.

“Науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у висновку на пропозиції Президента зауважило, що значна частина зауважень Президента України до тексту Виборчого кодексу є обґрунтованою і їх варто врахувати”, — зазначено у повідомленні.

За словами Загоруйко, Комітет вивчив усі 17 пропозицій Президента і констатував, що вони стосуються практично всіх аспектів сфери регулювання проекту Виборчого кодексу України, усіх його змістовних положень та структурних одиниць. При цьому, більшість із пропозицій сформульовані узагальнено і охоплюють групи статтей та окремі тематичні напрями, які відображені у різних частинах документа.

Загоруйко наголосила, що у роботі підготовчої групи із розгляду даного законопроекту взяли участь представники усіх фракцій Верховної Ради, а також Офісу Президента, Секретаріату Кабінету міністрів, Міністерства юстиції України, ЦВК, ДРВ, громадських організацій і міжнародних партнерів, повідомили у пресслужбі.

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Під час обговорення законопроекту народні депутати зазначили, що відбулася дуже конструктивна робота над законопроєктом і “даний Виборчий кодекс не є ідеальним, у ньому є речі, які треба виправляти”, однак більшість питань були обговорені і враховані. У рамках робочої групи було досягнуто домовленості зібратися у лютому 2020 року, можливо, у ширшому складі, і доопрацювати даний Кодекс, аби він став кращим і ефективнішим.

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко також підкреслив: “Мабуть, вперше в стінах Комітету Верховної Ради є дійсно конструктивна робота усіх груп і фракцій”.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, з огляду на врахування Комітетом усіх пропозицій Президента України, прийняти всі пропозиції Президента до Виборчого кодексу України та прийняти Виборчий кодекс України в редакції Комітету від 17 грудня 2019 року в цілому як Закон.

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