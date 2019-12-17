Комітет рекомендував Раді врахувати зауваження Зеленського та ухвалити Виборчий кодекс

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування сьогодні на своєму засіданні розглянув Пропозиції Президента до Виборчого кодексу України (№0978), врахував усі пропозиції Президента до Виборчого кодексу і рекомендує прийняти його у новій редакції в цілому, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВР.