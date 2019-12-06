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Новий Виборчий кодекс не буде смертельним для мажоритарників - Разумков

Новий Виборчий кодекс не буде смертельним для мажоритарників - Разумков

Київ • УНН

 • 11104 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що депутати-мажоритарники від "Слуги народу" підтримають скасування мажоритарної виборчої системи на користь пропорційної з відкритими списками. Про це він розповів в інтерв’ю журналу "Новое Время", передає УНН.

Разумков підтвердив, що норма про скасування мажоритарки у проекті кодексу залишиться. Також, відповідаючи на питання, чи мажоритарники із СН не влаштують саботаж під час голосування, Разумков відповів: "Думаю, ні. Бо з цією позицією всі йшли на вибори. Буде важко пояснити, чому вона змінилася".

За його словами, політика має хвилювати те, говорить він правду чи ні.

"І доти, доки політики не користуватимуться цим правилом, наша політика залишатиме бажати кращого. Відкриті партійні списки багато в чому схожі з мажоритаркою. І якщо ти сильний, якісний мажоритарник, то для тебе Виборчий кодекс не буде смертельним. А можливо, навіть навпаки, він десь допоможе", - сказав спікер ВР.

Відповідаючи на зауваження журналіста про "особливу думку" низки мажоритарників, включаючи Олександра Дубінського, Разумков наголосив, що за нього та інших нардепів в округах голосували, виходячи з тієї програми, з якою вони йшли до виборця.

"Одним із пунктів цієї програми були відкриті виборчі списки. Отже, виборець підтримав цю ініціативу. І якщо ти сьогодні відходиш від цієї ідеї, то, напевно, ти ввів в оману як мінімум свого виборця", - пояснив Разумков.

Нагадаємо, нардепи відклали розгляд законопроекту про Виборчий кодекс.

Як повідомлялося, 3 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про Виборчий кодекс України з пропозиціями Президента України від 13 вересня 2019 року.

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