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Нардепи відклали розгляд законопроекту про Виборчий кодекс

Нардепи відклали розгляд законопроекту про Виборчий кодекс

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні відклала розгляд законопроекту про Виборчий кодекс, внесений до ВРУ з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.

"Останні матеріали щодо Виборчого кодексу надійшли запізно, пропонується відкласти його розгляд", - зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков.

Законопроект № 0978 про Виборчий кодекс України передбачає створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції України та рекомендацій міжнародних організацій.

Так, серед пропозицій Президента є створення належних гарантій участі осіб з інвалідністю у виборчому процесі на рівні з іншими, а також узгодження у Кодексі реєстрації кандидата на вибори та процедуру втрати кандидатом статусу суб’єкта виборчого процесу.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 0978/П про Виборчий кодекс України з пропозиціями Президента України від 13.09.2019. Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів.

Українські Національні Новини

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