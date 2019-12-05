Нардепи відклали розгляд законопроекту про Виборчий кодекс
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні відклала розгляд законопроекту про Виборчий кодекс, внесений до ВРУ з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.
"Останні матеріали щодо Виборчого кодексу надійшли запізно, пропонується відкласти його розгляд", - зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков.
Законопроект № 0978 про Виборчий кодекс України передбачає створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції України та рекомендацій міжнародних організацій.
Так, серед пропозицій Президента є створення належних гарантій участі осіб з інвалідністю у виборчому процесі на рівні з іншими, а також узгодження у Кодексі реєстрації кандидата на вибори та процедуру втрати кандидатом статусу суб’єкта виборчого процесу.
Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 0978/П про Виборчий кодекс України з пропозиціями Президента України від 13.09.2019. Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів.