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Новый Избирательный кодекс не будет смертельным для мажоритарщиков - Разумков

Новый Избирательный кодекс не будет смертельным для мажоритарщиков - Разумков

Киев  •  УНН

 • 11094 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа" поддержат отмену мажоритарной избирательной системы в пользу пропорциональной с открытыми списками. Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое Время", передает УНН.

Разумков подтвердил, что норма об отмене мажоритарке в проекте кодекса останется. Также, отвечая на вопрос, не устроят ли мажоритарщики из СН саботаж во время голосования, Разумков ответил: "Думаю, нет. Потому что с этой позицией все шли на выборы. Будет трудно объяснить, почему она изменилась".

По его словам, политика должно волновать то, говорит он правду или нет.

"И до тех пор, пока политики не будут пользоваться этим, наша политика будет оставлять желать лучшего. Открытые партийные списки во многом схожи с мажоритаркой. И если ты сильный, качественный мажоритарщик, то для тебя Избирательный кодекс не будет смертельным. А возможно, даже наоборот, он где-то поможет", - сказал спикер ВР.

Отвечая на замечание журналиста об "особом мнении" ряда мажоритарщиков, включая Александра Дубинского, Разумков отметил, что за него и других нардепов в округах голосовали, исходя из той программы, с которой они шли к избирателю.

"Одним из пунктов этой программы были открытые избирательные списки. Следовательно, избиратель поддержал эту инициативу. И если ты сегодня отходишь от этой идеи, то, наверное, ты ввел в заблуждение как минимум своего избирателя", - пояснил Разумков.

Напомним, нардепы отложили рассмотрение законопроекта об Избирательном кодексе.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об Избирательном кодексе Украины с предложениями Президента Украины от 13 сентября 2019 года.

Украинские Национальные Новости

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