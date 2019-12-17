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Комитет рекомендовал Раде учесть замечания Зеленского и принять Избирательный кодекс

Комитет рекомендовал Раде учесть замечания Зеленского и принять Избирательный кодекс

Киев  •  УНН

 • 11302 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сегодня на своем заседании рассмотрел предложения Президента в Избирательный кодекс Украины (№0978), учел все предложения Президента в Избирательный кодекс и рекомендует принять его в новой редакции в целом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

Докладывая законопроект, заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алина Загоруйко сообщила, что Президент Украины обратил внимание парламента, что данный Кодекс не может быть подписан в предложенной редакции и выразил ему ряд замечаний, указав, что он не является исчерпывающим.

"Научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады в заключении на предложения Президента заметило, что значительная часть замечаний Президента Украины к тексту Избирательного кодекса является обоснованной и их следует учесть", - говорится в сообщении.

По словам Загоруйко, Комитет изучил все 17 предложений Президента и констатировал, что они касаются практически всех аспектов сферы регулирования проекта Избирательного кодекса Украины, всех его содержательных положений и структурных единиц. При этом, большинство из предложений сформулированы обобщенно и охватывают группы статей и отдельные тематические направления, которые отражены в разных частях документа.

Загоруйко отметила, что в работе подготовительной группы по рассмотрению данного законопроекта приняли участие представители всех фракций Верховной Рады, а также Офиса Президента, Секретариата Кабинета министров, Министерства юстиции Украины, ЦИК, ДРВ, общественных организаций и международных партнеров, сообщили в пресс-службе.

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При обсуждении законопроекта народные депутаты отметили, что состоялась очень конструктивная работа над законопроектом и "данный Избирательный кодекс не идеален, в нем есть вещи, которые надо исправлять", однако большинство вопросов были обсуждены и учтены. В рамках рабочей группы была достигнута договоренность собраться в феврале 2020 года, возможно, в более широком составе, и доработать данный Кодекс, чтобы он стал лучше и эффективнее.

Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко также подчеркнул: "Пожалуй, впервые в стенах Комитета Верховной Рады действительно конструктивная работа всех групп и фракций".

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины, учитывая поддержку Комитетом всех предложений Президента Украины, принять все предложения Президента в Избирательный кодекс Украины и принять Избирательный кодекс Украины в редакции Комитета от 17 декабря 2019 года в целом как закон.

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