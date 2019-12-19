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ВР приняла Избирательный кодекс с поправками Зеленского

ВР приняла Избирательный кодекс с поправками Зеленского

Киев  •  УНН

 • 18878 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, приняла в целом законопроект о Избирательном кодексе Украины, с поправками Президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Основной задачей законопроекта №0978 является создание единой унифицированной правовой основы для подготовки и проведения выборов в Украине в соответствии с Конституцией Украины и рекомендациями международных организаций.

По мнению авторов законопроекта, принятие этого Кодекса обеспечит целостное унифицированное законодательное регулирование подготовки и проведения выборов в Украине, что будет способствовать более полной реализации избирательных прав граждан, стабильности избирательного законодательства, соблюдению основных принципов демократических выборов, дальнейшему утверждению демократического режима в Украине.

"Кодексом не предусмотрено надлежащих гарантий участия лиц с инвалидностью в избирательном процессе наравне с другими, как того требует Конвенция о правах лиц с инвалидностью, ратифицирована Законом Украины "О ратификации Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Факультативного протокола к ней", в частности путем обеспечения того, чтобы процедуры, помещения и материалы для голосования были подходящими, доступными и легкими для понимания и использования", - говорится в сравнительной таблице с поправками Зеленского.

Также, в соответствии с поправками Президента, отмена регистрации лица в качестве кандидата должна иметь следствием потерю им статуса субъекта избирательного процесса как кандидата, а не лишать его статуса избирателя.

"Положение кодекса ограничивает право общественных организаций обжаловать в суде решение ЦИКа в отношении официальных наблюдателей на выборах Президента Украины и нардепов", - отметил представитель Президента Украины Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук, обсуждая предложения Зеленского.

По его словам, положение кодекса не согласуется с законом "О политических партиях" в части возмещения расходов по финансированию предвыборной агитации и других законов.

"Кроме того, в кодексе не в полной мере учтены рекомендации международных экспертов, а его положения нуждаются в технико-юридической доработке", - отметил Стефанчук.

Добавим, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять все 17 президентских поправок в Избирательный кодекс.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. В поддержку кодекса проголосовали 230 народных депутатов.

27 августа глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс с открытыми списками, следующий шаг - передача принятого законопроекта на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Позже, 14 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на проголосованный Верховной Радой законопроект об изменениях в Избирательный кодекс и вернул его с предложениями.

В свою очередь спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что новый проект Избирательного кодекса будет разработан в парламенте в ближайшее время и с высоким качеством.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сегодня на своем заседании рассмотрел предложения Президента в Избирательный кодекс Украины (№0978), учел все предложения Президента в Избирательный кодекс и рекомендует принять его в новой редакции в целом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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