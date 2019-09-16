У Раді пообіцяли створити новий проект Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Новий проект Виборчого кодексу буде розроблений в парламенті найближчим часом і з високою якістю. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"У будь-якому разі буде новий варіант – або доопрацьований проект Виборчого кодексу, або новий варіант. Треба зробити якісний документ, якісний закон, по якому можна буде проводити нормальні вибори в Україні, але на це піде деякий час", - зазначив Разумков.
За його словами, у новий Виборчий кодекс буде закладена пропорційна система з відкритими списками, оскільки саме такий варіант підтримує суспільство.
При цьому він не захотів називати приблизні терміни ухвалення нового Виборчого кодексу, утім наголосив, що нове виборче законодавство необхідно підготувати завчасно.
"Це буде зроблено якомога швидше, але швидкість не буде впливати на якість", - наголосив спікер.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наклав вето на проголосований Верховною Радою законопроект щодо змін до Виборчого кодексу і повернув його з пропозиціями.