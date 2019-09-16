В Раде пообещали создать новый проект Избирательного кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Новый проект Избирательного кодекса будет разработан в парламенте в ближайшее время и с высоким качеством. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"В любом случае будет новый вариант - или доработанный проект Избирательного кодекса, или новый вариант. Надо сделать качественный документ, качественный закон, по которому можно будет проводить нормальные выборы в Украине, но на это уйдет некоторое время", - отметил Разумков.
По его словам, в новый Избирательный кодекс будет заложена пропорциональная система с открытыми списками, поскольку именно такой вариант поддерживает общество.
При этом он не захотел называть примерные сроки принятия нового Избирательного кодекса, впрочем подчеркнул, что новое избирательное законодательство необходимо подготовить заранее.
"Это будет сделано как можно быстрее, но скорость не будет влиять на качество", - подчеркнул спикер.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на проголосованный Верховной Радой законопроект об изменениях в Избирательный кодекс и вернул его с предложениями.