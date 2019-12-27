Президент подписал Избирательный кодекс
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под Избирательным кодексом, который ранее был подписан председателем парламента Дмитрием Разумковым. Это следует из данных по этому проекту закона на сайте Верховной Рады, передает УНН.
“27.12.2019 Возвращен с подписью от Президента”, — говорится в сообщении.
Так, в строке “Даты и состояние прохождения” стоит статус “Закон подписан”.
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Напомним, 19 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс по результатам его повторного рассмотрения. Кодекс был принят в июле парламентом предыдущего созыва и ветирован Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Украины выразил 17 замечаний в Избирательном кодексе.