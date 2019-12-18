Рада ухвалила законопроект щодо недоторканності нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект щодо недоторканності народних депутатів України, який передбачає реалізацію скасування депутатської недоторканності. Відповідне рішення підтримав 291 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2237 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" передбачає приведення у відповідність до Конституції України положення законодавчих актів України, що забезпечить реалізацію скасування депутатської недоторканності.
За словами голови комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, законопроект пропонує такі новації:
- вносити в ЄРДР дані про вчинення народним депутатом України правопорушення має право лише Генеральний прокурор;
- проводити досудове розслідування кримінальних проваджень відкритих стосовно народного депутата мають право лише слідчі НАБУ та центрального апарату ДБР;
- клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, домашній арешт, обшук, застосування негласних слідчих розшукових дій мають бути погоджені Генпрокурором;
- про затримання нардепа, повідомлення йому про підозру обов’язково повідомляється голова ВРУ.
Окрім того, відповідно до законопроекту, розгляд клопотань здійснюється слідчим суддею апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, тобто там, де розташований центральний апарат ДБР. Якщо мова йде про корупційні злочини, то розгляд клопотань відбувається зі слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.
"Це основні новації, які ми опрацьовували протягом цих 100 днів і сьогодні готові обговорювати їх і виносити на узгодження залу… Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшла 101 поправка, 32 з них комітет врахував повністю, частково або редакційно, 69- відхилено", - зазначив Монастирський під час обговорення законопроекту у сесійній залі.
Нагадаємо, 3 вересня Верховна рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).
За словами народного депутата, представника Президента України у КС Федіра Веніславського, Конституційний суд України не робив жодного застереження відносно законопроекту про зняття недоторканості з народних депутатів.
Пізніше, 3 грудня парламентарі ухвалили за основу проект закону № 2237 щодо недоторканності народних депутатів України.