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Рада приняла законопроект о неприкосновенности нардепов

Рада приняла законопроект о неприкосновенности нардепов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект о неприкосновенности народных депутатов Украины, предусматривающий реализацию отмены депутатской неприкосновенности. Соответствующее решение поддержал 291 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" предусматривает приведение в соответствие с Конституцией Украины положения законодательных актов Украины, что обеспечит реализацию отмена депутатской неприкосновенности.

По словам главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, законопроект предлагает такие новации:
- вносить в ЕРДР данные о совершении народным депутатом Украины правонарушениях вправе только Генеральный прокурор;
- проводить досудебное расследование уголовных производств открытых в отношении народного депутата имеют право только следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР;
- ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, домашний арест, обыск, применение негласных следственных розыскных действий должны быть согласованы генпрокурором;
- о задержании нардепа, сообщение ему о подозрении обязательно сообщается главе ВРУ.

Кроме того, согласно законопроекту, рассмотрение ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, то есть там, где расположен центральный аппарат ГБР. Если речь идет о коррупционных преступлениях, то рассмотрение ходатайств происходит со следователем судьей Высшего антикоррупционного суда.

"Это основные новации, которые мы обрабатывали в течение этих 100 дней и сегодня готовы обсуждать их и выносить на согласование зала... Во время подготовки законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 101 поправка, 32 из них комитет учел полностью, частично или редакционно, 69 - отклонено" , - отметил Монастырский во время обсуждения законопроекта в сессионном зале.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

По словам народного депутата, представителя Президента Украины в КС Федора Вениславская, Конституционный суд Украины не делал ни одного предостережения относительно законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Позже, 3 декабря парламентарии приняли за основу проект закона № 2237 о неприкосновенности народных депутатов Украины.

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