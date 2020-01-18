Разумков о снятии неприкосновенности: привлечь нардепа к ответственности стало проще

"Всегда есть, за что критиковать. Однако, во-первых, изменения произошли, в первую очередь, в Конституции. Мы проголосовали 29 (августа - ред.), и уже 3 (сентября - ред.) мы проголосовали за изменения в Конституцию, фактически сняли с себя неприкосновенность, а после этого - мы действительно приводили в соответствие другие законы, для того, чтобы они профессионально и соответственно работали", - рассказал Разумков.

Он отметил, что недостатки есть, но теперь у депутатов нет необходимых механизмов для того, чтобы "развалить" следствие, как это было раньше.

"Я понимаю, что есть недостатки, но, если раньше надо было подавать информацию в ВР Генеральным прокурорам, вносить представление, после этого это рассматривал регламентный комитет, после этого выносился этот вопрос в зал, голосовали за снять неприкосновенность, дать согласие на арест, на задержание. За это время, если фигурант что-то действительно сделал, у него было более чем достаточно механизмов, или бежать из страны, или скрыть доказательства, или сделать так, что дальнейшее следствие ничего сделать не могло", - отметил председатель ВРУ.

Так, Разумков не видит проблемы в том, что вносить сведения в Единый досудебный реестр может Генпрокурор, ведь "и раньше фактически эту функцию выполнял Генпрокурор, принося представления в ВР".

"Невозможно было нардепа даже прослушивать, и много уголовных дел рассыпались. И дела разваливались исключительно на том, что не так были собраны доказательства, так как нардепа нельзя было прослушивать или осуществлять какие-то другие действия в отношении его", - считает Разумков.

Напомним, народные депутаты Украины 18 декабря приняли законопроект, который окончательно позволяет реализовать снятие депутатской неприкосновенности и согласовывает законодательство с ранее принятым Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Закон об отмене депутатской неприкосновенности вступил в силу 1 января 2020 года.