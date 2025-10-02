"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО
Велика Британія та Німеччина скликають засідання Контактної групи з питань оборони України. Воно відбудеться 15 жовтня 2025 року в штаб-квартирі НАТО.
Контактна група з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") зустрінеться в штаб-квартирі НАТО 15 жовтня, повідомили у пресслужбі НАТО у четвер, пише УНН.
Доповнення
Під час попереднього, 30-го, засідання у форматі "Рамштайн", Україна повідомила про такі ключові домовленості:
- ЄС: зобов’язання передати 2 млн боєприпасів – 80% від цього показника вже зібрано. Можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України. Інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE. Наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України;
- Німеччина: передача двох систем Patriot. Внесок в ініціативу PURL у 500 млн євро. Фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 млн євро;
- Велика Британія: фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців;
- Норвегія: виділення 8 млрд дол. на підтримку України у 2026 році. Завершення контрактування дронів-перехоплювачів. Постачання озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск в роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців;
- Данія: початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї;
- Канада: фінансування ініціативи PURL у 500 млн доларів. 220 млн доларів на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги. 165 млн дол. на розвиток “коаліцій спроможностей”;
- Швеція: завершення роботи над новим, вже 20-м пакетом допомоги;
- Литва: внесок в ініціативу PURL у 30 млн євро. Виділення 30 млн євро на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною;
- Чехія: постачання більше ніж 1 млн боєприпасів у 2025 році. Передача понад 80 одиниць техніки. Підготовка пакета допомоги на 61 млн євро. Підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16;
- Бельгія: спрямування 100 млн євро на ініціативу PURL. Підготовка нового пакета військової допомоги;
- Люксембург: долучення до ініціативи PURL;
- Нідерланди: допомога у 1,2 млрд євро до кінця року. 450 млн євро на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні. Інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери;
- Польща: підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром. Передача 10 тисяч снарядів калібру 155 мм;
- Іспанія: передача боєприпасів до системи ППО IRIS-T;
- Латвія: передача пакета підтримки обсягом 2,5 млн євро. Внесок в ініціативу PURL у 5 млн євро. Поставки БТР Patria для бригади ЗСУ;
- Франція: прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів. Передача літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.