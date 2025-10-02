$41.220.08
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 11304 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 11755 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 19663 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
03:16 • 15024 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 18176 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський
1 жовтня, 17:21 • 36322 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 47544 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30246 перегляди
"Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми": політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 53765 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Велика Британія та Німеччина скликають засідання Контактної групи з питань оборони України. Воно відбудеться 15 жовтня 2025 року в штаб-квартирі НАТО.

"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО

Контактна група з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") зустрінеться в штаб-квартирі НАТО 15 жовтня, повідомили у пресслужбі НАТО у четвер, пише УНН

У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО

- повідомили у НАТО.

Доповнення

Під час попереднього, 30-го, засідання у форматі "Рамштайн", Україна повідомила про такі ключові домовленості:

  • ЄС: зобов’язання передати 2 млн боєприпасів – 80% від цього показника вже зібрано. Можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України. Інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE. Наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України;
    • Німеччина: передача двох систем Patriot. Внесок в ініціативу PURL у 500 млн євро. Фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 млн євро;
      • Велика Британія: фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців;
        • Норвегія: виділення 8 млрд дол. на підтримку України у 2026 році. Завершення контрактування дронів-перехоплювачів. Постачання озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск в роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців;
          • Данія: початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї;
            • Канада: фінансування ініціативи PURL у 500 млн доларів. 220 млн доларів на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги. 165 млн дол. на розвиток “коаліцій спроможностей”;
              • Швеція: завершення роботи над новим, вже 20-м пакетом допомоги;
                • Литва: внесок в ініціативу PURL у 30 млн євро. Виділення 30 млн євро на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною;
                  • Чехія: постачання більше ніж 1 млн боєприпасів у 2025 році. Передача понад 80 одиниць техніки. Підготовка пакета допомоги на 61 млн євро. Підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16;
                    • Бельгія: спрямування 100 млн євро на ініціативу PURL. Підготовка нового пакета військової допомоги;
                      • Люксембург: долучення до ініціативи PURL;
                        • Нідерланди: допомога у 1,2 млрд євро до кінця року. 450 млн євро на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні. Інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери;
                          • Польща: підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром. Передача 10 тисяч снарядів калібру 155 мм;
                            • Іспанія: передача боєприпасів до системи ППО IRIS-T;
                              • Латвія: передача пакета підтримки обсягом 2,5 млн євро. Внесок в ініціативу PURL у 5 млн євро. Поставки БТР Patria для бригади ЗСУ;
                                • Франція: прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів. Передача літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.

                                  Юлія Шрамко

                                  ПолітикаНовини Світу
                                  НАТО
                                  Велика Британія
                                  Німеччина