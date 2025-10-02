$41.220.08
07:38 • 4422 просмотра
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Великобритания и Германия созывают заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Оно состоится 15 октября 2025 года в штаб-квартире НАТО.

"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО

Контактная группа по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") встретится в штаб-квартире НАТО 15 октября, сообщили в пресс-службе НАТО в четверг, пишет УНН

В среду, 15 октября 2025 года, Великобритания и Германия созывают заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО

- сообщили в НАТО.

Дополнение

Во время предыдущего, 30-го, заседания в формате "Рамштайн", Украина сообщила о следующих ключевых договоренностях:

  • ЕС: обязательство передать 2 млн боеприпасов – 80% от этого показателя уже собрано. Возможность направления 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения для нужд Украины. Инвестиции в оборонную промышленность с помощью механизма SAFE. Приближение 4 млрд евро в октябре и 4 млрд евро в ноябре в поддержку Украины;
    • Германия: передача двух систем Patriot. Вклад в инициативу PURL в 500 млн евро. Финансирование закупки украинских дальнобойных дронов на 300 млн евро;
      • Великобритания: финансирование нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые будут изготовлены в Британии и доставлены в Украину в течение следующих 12 месяцев;
        • Норвегия: выделение 8 млрд долл. на поддержку Украины в 2026 году. Завершение контрактования дронов-перехватчиков. Поставка вооружения для бригады ВСУ, которую совместно оснастят страны Скандинавии и Балтии, и запуск в работу совместного центра подготовки украинских военнослужащих;
          • Дания: начало работы совместного с Украиной предприятия по производству дальнобойного оружия;
            • Канада: финансирование инициативы PURL в 500 млн долларов. 220 млн долларов на финансирование украинских дронов и другие виды военной помощи. 165 млн долл. на развитие “коалиций способностей”;
              • Швеция: завершение работы над новым, уже 20-м пакетом помощи;
                • Литва: вклад в инициативу PURL в 30 млн евро. Выделение 30 млн евро на финансирование систем Patriot, которые будут поставлены Германией;
                  • Чехия: поставка более 1 млн боеприпасов в 2025 году. Передача более 80 единиц техники. Подготовка пакета помощи на 61 млн евро. Подготовка пилотов-инструкторов самолетов F-16;
                    • Бельгия: направление 100 млн евро на инициативу PURL. Подготовка нового пакета военной помощи;
                      • Люксембург: присоединение к инициативе PURL;
                        • Нидерланды: помощь в 1,2 млрд евро до конца года. 450 млн евро на инициативу JUMPSTART для поддержки и обеспечения самолетов F-16 в Украине. Инвестиции в два проекта по deep strike, к которым могут присоединиться и другие партнеры;
                          • Польша: подготовка нового пакета военной помощи, который поступит в Украину уже вскоре. Передача 10 тысяч снарядов калибра 155 мм;
                            • Испания: передача боеприпасов к системе ПВО IRIS-T;
                              • Латвия: передача пакета поддержки в 2,5 млн евро. Вклад в инициативу PURL в 5 млн евро. Поставки БТР Patria для бригады ВСУ;
                                • Франция: ускорение реализации совместных индустриальных проектов, в частности в сфере боеприпасов и дронов. Передача самолетов Mirage и поддержка авиационных возможностей Украины.

                                  Юлия Шрамко

                                  ПолитикаНовости Мира
                                  НАТО
                                  Великобритания
                                  Германия