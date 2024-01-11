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29 березня, 17:57 • 131631 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 161423 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 150587 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 188379 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 162362 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 145204 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 153108 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149020 перегляди

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Ракетоносії виведено росією з моря у пункти базування - Сили оборони Півдня

Ракетоносії виведено росією з моря у пункти базування - Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 24092 перегляди

росія тримає шість кораблів у Чорному та Азовському морях; ракетоносії повернулися на базу

росія тримає у Чорному та Азовському морях шість кораблів, при цьому ворожих ракетоносіїв у морі немає, повідомили у четвер у Силах оборони півдня України, пише УНН.

Деталі

"Корабельне угруповання ворога складається з 6 кораблів, які несуть чергування в Чорному та Азовському морях. Ракетоносії заведені у пункти базування", - ідеться у повідомленні Сил оборони півдня України у Telegram.

росіяни в Криму готують логістику та інфраструктуру для перевезення на базу в новоросійськ - Гуменюк11.01.24, 09:33 • 31617 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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