Ракетоносії виведено росією з моря у пункти базування - Сили оборони Півдня

росія тримає у Чорному та Азовському морях шість кораблів, при цьому ворожих ракетоносіїв у морі немає, повідомили у четвер у Силах оборони півдня України, пише УНН.

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"Корабельне угруповання ворога складається з 6 кораблів, які несуть чергування в Чорному та Азовському морях. Ракетоносії заведені у пункти базування", - ідеться у повідомленні Сил оборони півдня України у Telegram.

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