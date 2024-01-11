Ракетоносії виведено росією з моря у пункти базування - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
росія тримає шість кораблів у Чорному та Азовському морях; ракетоносії повернулися на базу
росія тримає у Чорному та Азовському морях шість кораблів, при цьому ворожих ракетоносіїв у морі немає, повідомили у четвер у Силах оборони півдня України, пише УНН.
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"Корабельне угруповання ворога складається з 6 кораблів, які несуть чергування в Чорному та Азовському морях. Ракетоносії заведені у пункти базування", - ідеться у повідомленні Сил оборони півдня України у Telegram.
росіяни в Криму готують логістику та інфраструктуру для перевезення на базу в новоросійськ - Гуменюк11.01.24, 09:33 • 31617 переглядiв