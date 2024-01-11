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Ракетоносители выведены россией с моря в пункты базирования - Силы обороны Юга

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 09:55  •  16452 просмотра

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россия держит шесть кораблей в Черном и Азовском морях; ракетоносители вернулись на базу

россия держит в Черном и Азовском морях шесть кораблей, при этом вражеских ракетоносителей в море нет, сообщили в четверг в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

"Корабельная группировка врага состоит из 6 кораблей, которые несут дежурство в Черном и Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.

россияне в Крыму готовят логистику и инфраструктуру для перевозки на базу в новороссийск - Гуменюк11 январь 2024, 07:33 • 26553 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Ракетоносії виведено росією з моря у пункти базування - Сили оборони Півдня
Missile launchers withdrawn by Russia from the sea to basing points - Defense Forces of the South
Новости по теме

Ракетоносители выведены россией с моря в пункты базирования - Силы обороны Юга

россия держит шесть кораблей в Черном и Азовском морях; ракетоносители вернулись на базу.

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Ракетоносители выведены россией с моря в пункты базирования - Силы обороны Юга

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксперт очертил два сценария для курса гривны: он может ослабнуть без макрофинансовой помощи или стабилизироваться, если помощь будет получена.

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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Украина нуждается в большем и лучшем вооружении - президент Эстонии

Эстония обещает предоставить Украине 1,2 млрд евро помощи до 2027 года. Президент Карис призывает к большей солидарности и поддержке Украины.

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Украина нуждается в большем и лучшем вооружении - президент Эстонии

Наев показал, как на севере обустраивают оборонительные рубежи

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Потребление электричества снижается на фоне потепления, но днем прогнозируется дефицит - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось из-за потепления, но остается на сезонном максимуме, с прогнозом 1% дефицита в часы пик.

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Потребление электричества снижается на фоне потепления, но днем прогнозируется дефицит - Укрэнерго

В оккупированном Мелитополе более 35 тысяч украинцев отказались от российских паспортов - Федоров

В Мелитополе более 35 000 жителей отказались от российского гражданства; 70 000 подвергаются враждебным преследованиям.

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В Одесской области ГБР разоблачило работника военкомата, который продавал уклонистам справки о непригодности

На взятке за освобождение от мобилизации разоблачен работник одесского военкомата, которому грозит до 5 лет лишения свободы. ГБР расследует все масштабы этой коррупции.

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В Одесской области ГБР разоблачило работника военкомата, который продавал уклонистам справки о непригодности

Парламент планирует сегодня рассмотреть законопроект о мобилизации: что происходит в Раде

Заседание Рады, на котором будут голосовать за проект о мобилизации, запланировано на 13:00 Утром уже заседал Согласительный совет, однако депутатов на него не пустили.

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Парламент планирует сегодня рассмотреть законопроект о мобилизации: что происходит в Раде

Зеленский встретился с президентом Эстонии

Президент Украины Зеленский посещает Эстонию, где встретился с президентом Карисом.

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Зеленский встретился с президентом Эстонии

АТЕШ провели разведку на аэродроме в Евпатории, где оккупанты ремонтируют самолеты

Агенты АТЕШ провели успешную разведку на евпаторийском аэродроме, обнаружив отремонтированные самолеты и ракетный комплекс.

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АТЕШ провели разведку на аэродроме в Евпатории, где оккупанты ремонтируют самолеты