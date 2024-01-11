Ракетоносители выведены россией с моря в пункты базирования - Силы обороны Юга

россия держит в Черном и Азовском морях шесть кораблей, при этом вражеских ракетоносителей в море нет, сообщили в четверг в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

"Корабельная группировка врага состоит из 6 кораблей, которые несут дежурство в Черном и Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.

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