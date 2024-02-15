Ракетний удар по Чугуєву на Харківщині - загинула щонайменше одна людина
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару російських військ по житловому району в Чугуєві Харківської області вночі загинула щонайменше одна людина.
Унаслідок ракетного удару по Чугуєву Харківської області, що стався близько опівночі, загинула щонайменше одна людина, повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва в коментарі "Суспільному" в ніч на 15 лютого, передає УНН.
Деталі
Щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетного удару по Чугуєву, який стався близько опівночі. Російські військові влучили в район житлової забудови
Контекст
Близько опівночі у четвер, 15 лютого, у Харківській області пролунали вибухи під час російського ракетного удару. Перед тим у регіоні оголосили повітряну тривогу.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ракети противника у небі над Харківською областю. Військові закликали жителів регіону перебувати в укриттях. Згодом стало відомо про вибухи, і в пабліках уточняли, що вони пролунали в Чугуєві.
Харківщина: рф завдала два удари по Чугуєву, загинула жінка17.01.24, 23:30 • 107763 перегляди