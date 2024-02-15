Ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине - погиб по меньшей мере один человек

В результате ракетного удара по Чугуеву Харьковской области, произошедшего около полуночи, погиб по меньшей мере один человек, сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева в комментарии "Суспільному" в ночь на 15 февраля, передает УНН.

Детали

По меньшей мере один человек погиб в результате ракетного удара по Чугуеву, который произошел около полуночи. Российские военные попали в район жилой застройки сказала Минаева.

Контекст

Около полуночи в четверг, 15 февраля, в Харьковской области прозвучали взрывы во время российского ракетного удара. Перед тем в регионе объявили воздушную тревогу.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации ракеты противника в небе над Харьковской областью. Военные призвали жителей региона находиться в укрытиях. Впоследствии стало известно о взрывах, и в пабликах уточняли, что они прозвучали в Чугуеве.

Харьковщина: рф нанесла два удара по Чугуеву, погибла женщина