Ракетна небезпека: де оголошено повітряну тривогу (мапа)
Київ • УНН
23 лютого зранку у п'яти областях оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Тривога діє у Київській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях.
Зранку, 23 лютого, у низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна небезпека. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали Київської міської військової адміністрації (КМВА) і Повітряних сил ЗСУ.
Деталі
Ворог відучора продовжує атакувати Україну.
Станом на 06:38 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, загроза обстрілу триває у Київській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував низку міст дронами та балістичними ракетами. Зокрема, вибухи лунали у Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Одеському районі.
Зеленський провів засідання Ставки: кожні два вкладених долари в нашу далекобійність приносять значні збитки рф20.02.25, 23:04 • 75215 переглядiв