Ракетна небезпека: де оголошено повітряну тривогу (мапа)

Зранку, 23 лютого, у низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна небезпека. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали Київської міської військової адміністрації (КМВА) і Повітряних сил ЗСУ.

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Ворог відучора продовжує атакувати Україну.

Станом на 06:38 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, загроза обстрілу триває у Київській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував низку міст дронами та балістичними ракетами. Зокрема, вибухи лунали у Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Одеському районі.

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