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05:23 • 8055 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121542 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182131 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146582 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138250 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117056 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107787 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141291 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Нічний обстріл Запоріжжя: постраждала жінка, виникла пожежа

Нічний обстріл Запоріжжя: постраждала жінка, виникла пожежа

Київ • УНН

 • 33964 перегляди

російські війська атакували Запоріжжя вночі 23 лютого, внаслідок чого виникла пожежа у приватному секторі. Постраждала 53-річна жінка, також пошкоджено вікна у багатоповерхівках.

У ніч проти неділі, 23 лютого, російські війська обстріляли Запоріжжя. Місцева влада повідомила про пожежу та постраждалу. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Деталі

У неділю, 23 лютого, о 00:55 Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі про атаку на Запоріжжя.

росіяни атакують Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі

- йдеться у дописі.

Чиновник також повідомив про пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках та роботу екстрених служб.

Згодом він уточнив, що через ворожий обстріл постраждала людина.

Через ворожий обстріл Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка

- зазначив Іван Федоров.

За його словами, медики надають постраждалій допомогу.

Нагадаємо

Ввечері 22 лютого, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу помер чоловік, є важкопоранені. Міська влада повідомила також про пожежу. 

Ворог вдарив також по приватному будинку в Одесі. Загорівся приватний будинок, постраждали три людини. 

Атака росіян по центру Києва: міська влада оновила інформацію про падіння уламків БпЛА23.02.25, 00:02 • 96019 переглядiв

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