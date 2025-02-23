Нічний обстріл Запоріжжя: постраждала жінка, виникла пожежа

У ніч проти неділі, 23 лютого, російські війська обстріляли Запоріжжя. Місцева влада повідомила про пожежу та постраждалу. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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У неділю, 23 лютого, о 00:55 Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі про атаку на Запоріжжя.

росіяни атакують Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі - йдеться у дописі.

Чиновник також повідомив про пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках та роботу екстрених служб.

Згодом він уточнив, що через ворожий обстріл постраждала людина.

Через ворожий обстріл Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка - зазначив Іван Федоров.

За його словами, медики надають постраждалій допомогу.

Нагадаємо

Ввечері 22 лютого, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу помер чоловік, є важкопоранені. Міська влада повідомила також про пожежу.

Ворог вдарив також по приватному будинку в Одесі. Загорівся приватний будинок, постраждали три людини.

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