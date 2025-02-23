Ворог вдарив по приватному будинку в Одесі, є поранені

російські окупанти ввечері у суботу, 22 лютого, завдали удару по Одесі. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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За його словами, внаслідок удару сталося загорання приватного будинку.

"Постраждало три людини. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби", - написав Кіпер.

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Пізно ввечері, 22 лютого, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. У деяких областях було зафіксовано ворожі безпілотники з різними курсами руху. В Києві, Кривому Розі та Одесі чутно вибухи, працювало ППО.

Приблизно о 22:27, звуки вибухів було чути у Києві та Кривому Розі. В столиці працював БпЛА після оголошення загрози застосування балістики.

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