Враг ударил по частному дому в Одессе, есть раненые

российские оккупанты вечером в субботу, 22 февраля, нанесли удар по Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Детали

По его словам, в результате удара произошло возгорание частного дома.

"Пострадало три человека. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы", - написал Кипер.

Напомним

Поздно вечером, 22 февраля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых областях были зафиксированы вражеские беспилотники с разными курсами движения. В Киеве, Кривом Роге и Одессе были слышны взрывы, работало ПВО.

Примерно в 22:27, звуки взрывов были слышны в Киеве и Кривом Роге. В столице работал БпЛА после объявления угрозы применения баллистики.

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