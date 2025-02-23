Враг ударил по частному дому в Одессе, есть раненые

ukenru
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 100392 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 120992 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 135992 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 133302 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 138352 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 135372 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 128140 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 113859 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 150603 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106695 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP

США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP

22 февраля, 14:56 • 54798 просмотра
США хотят получить от Украины больше ресурсов, чем предоставили военной помощи - СМИ

США хотят получить от Украины больше ресурсов, чем предоставили военной помощи - СМИ

22 февраля, 15:50 • 34400 просмотра
В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

22 февраля, 16:17 • 66719 просмотра
США выдвигают более жесткие требования в пересмотренном соглашении с Украиной: СМИ раскрыли детали

США выдвигают более жесткие требования в пересмотренном соглашении с Украиной: СМИ раскрыли детали

22 февраля, 16:45 • 32902 просмотра
В Киеве водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта

В Киеве водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта

22 февраля, 17:28 • 28452 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 120992 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 135992 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 130209 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 153059 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 150603 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 100392 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 110043 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 122021 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 161128 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 134808 просмотра
Актуальное
Враг ударил по частному дому в Одессе, есть раненые

Враг ударил по частному дому в Одессе, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 8174 просмотра

Read in English

В результате российского удара по Одессе загорелся частный дом, пострадали три человека. В этот же вечер в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога и зафиксированы взрывы.

российские оккупанты вечером в субботу, 22 февраля, нанесли удар по Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Детали

По его словам, в результате удара произошло возгорание частного дома.

"Пострадало три человека. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы", - написал Кипер.

Напомним

Поздно вечером, 22 февраля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых областях были зафиксированы вражеские беспилотники с разными курсами движения. В Киеве, Кривом Роге и Одессе были слышны взрывы, работало ПВО.

Примерно в 22:27, звуки взрывов были слышны в Киеве и Кривом Роге. В столице работал БпЛА после объявления угрозы применения баллистики.

Атака FPV-дрона на гражданское авто в Покровске: есть погибший и раненый22.02.25, 17:35 • 21217 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаУНН-Одесса
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы