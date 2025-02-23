Враг ударил по частному дому в Одессе, есть раненые
Киев • УНН
В результате российского удара по Одессе загорелся частный дом, пострадали три человека. В этот же вечер в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога и зафиксированы взрывы.
российские оккупанты вечером в субботу, 22 февраля, нанесли удар по Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Детали
По его словам, в результате удара произошло возгорание частного дома.
"Пострадало три человека. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы", - написал Кипер.
Напомним
Поздно вечером, 22 февраля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых областях были зафиксированы вражеские беспилотники с разными курсами движения. В Киеве, Кривом Роге и Одессе были слышны взрывы, работало ПВО.
Примерно в 22:27, звуки взрывов были слышны в Киеве и Кривом Роге. В столице работал БпЛА после объявления угрозы применения баллистики.
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