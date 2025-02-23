Ночной обстрел Запорожья: пострадала женщина, возник пожар
Киев • УНН
российские войска атаковали Запорожье ночью 23 февраля, в результате чего возник пожар в частном секторе. Пострадала 53-летняя женщина, также повреждены окна в многоэтажках.
В ночь на воскресенье, 23 февраля, российские войска обстреляли Запорожье. Местные власти сообщили о пожаре и пострадавшей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Детали
В воскресенье, 23 февраля, в 00:55 Иван Федоров написал в своем Telegram-канале об атаке на Запорожье.
россияне атакуют Запорожье. Произошло возгорание в частном секторе
Чиновник также сообщил о поврежденных окнах в нескольких многоэтажках и работе экстренных служб.
Впоследствии он уточнил, что из-за вражеского обстрела пострадал человек.
Из-за вражеского обстрела Запорожья получила ранения 53-летняя женщина
По его словам, медики оказывают пострадавшей помощь.
Напомним
Вечером 22 февраля, в результате ракетного удара по Кривому Рогу умер человек, есть тяжелораненые. Городские власти сообщили также о пожаре.
Враг ударил также по частному дому в Одессе. Загорелся частный дом, пострадали три человека.
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