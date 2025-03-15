Ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про постійний дефіцит ракет для систем SAMP/T, наданих Італією та Францією. Він наголосив, що Україна просила ліцензії на виробництво ракет до цих систем.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістами, передає УНН.
Ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо. Це питання в цих системах. Ми вдячні Італії, ми вдячні Франції. Це дійсно залежало від цих двох країн. Ми вдячні, тому що вони дали те, що в них є на озброєнні. Це складні системи. Вони хороші. Не можна сказати, що вони аналог Patriot… вони класні, вони збивають, але не все. Але ми вдячні за ці системи. Я не хочу казати, в яких регіонах, але вони допомагають і допомагали. Є одна проблема з цією системою - великий дефіцит ракет. Він був постійно. Це постійна проблема
Він наголосив, що Україна просила від партнерів отримати ліцензії на виробництво ракет до цих систем.
Доповнення
Сьогодні Італійське видання Corriere della Sera повідомляло, що дві зенітні батареї SAMP/T, які Італія та Франція передали Україні, практично вичерпали свій запас ракет.
"Проблема в тому, що італійський резерв майже досяг попереджувального рівня. Решта ракет служать для забезпечення захисту чутливих цілей на території. У французів їх більше", - пише видання.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів не забувати про посилення української та європейської протиповітряної оборони.