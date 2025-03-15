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Ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо - Зеленський

Київ • УНН

 • 22350 перегляди

Президент Зеленський заявив про постійний дефіцит ракет для систем SAMP/T, наданих Італією та Францією. Він наголосив, що Україна просила ліцензії на виробництво ракет до цих систем.

Ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістами, передає УНН.

Ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо. Це питання в цих системах. Ми вдячні Італії, ми вдячні Франції. Це дійсно залежало від цих двох країн. Ми вдячні, тому що вони дали те, що в них є на озброєнні. Це складні системи. Вони хороші. Не можна сказати, що вони аналог Patriot… вони класні, вони збивають, але не все. Але ми вдячні за ці системи. Я не хочу казати, в яких регіонах, але вони допомагають і допомагали. Є одна проблема з цією системою - великий дефіцит ракет. Він був постійно. Це постійна проблема 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна просила від партнерів отримати ліцензії на виробництво ракет до цих систем.

Доповнення

Сьогодні Італійське видання Corriere della Sera повідомляло, що дві зенітні батареї SAMP/T, які Італія та Франція передали Україні, практично вичерпали свій запас ракет.

"Проблема в тому, що італійський резерв майже досяг попереджувального рівня. Решта ракет служать для забезпечення захисту чутливих цілей на території. У французів їх більше", - пише видання.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів не забувати про посилення української та європейської протиповітряної оборони.

Павло Башинський

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