Ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістами, передає УНН.

Ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо. Це питання в цих системах. Ми вдячні Італії, ми вдячні Франції. Це дійсно залежало від цих двох країн. Ми вдячні, тому що вони дали те, що в них є на озброєнні. Це складні системи. Вони хороші. Не можна сказати, що вони аналог Patriot… вони класні, вони збивають, але не все. Але ми вдячні за ці системи. Я не хочу казати, в яких регіонах, але вони допомагають і допомагали. Є одна проблема з цією системою - великий дефіцит ракет. Він був постійно. Це постійна проблема