Ракет для SAMP/T никогда не было достаточно - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракет для SAMP/T никогда не было достаточно. Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистами, передает УНН.

Ракет для SAMP/T никогда не было достаточно. Это вопрос в этих системах. Мы благодарны Италии, мы благодарны Франции. Это действительно зависело от этих двух стран. Мы благодарны, потому что они дали то, что у них есть на вооружении. Это сложные системы. Они хорошие. Нельзя сказать, что они аналог Patriot… они классные, они сбивают, но не все. Но мы благодарны за эти системы. Я не хочу говорить, в каких регионах, но они помогают и помогали. Есть одна проблема с этой системой - большой дефицит ракет. Он был постоянно. Это постоянная проблема - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина просила от партнеров получить лицензии на производство ракет к этим системам.

Дополнение

Сегодня Итальянское издание Corriere della Sera сообщало, что две зенитные батареи SAMP/T, которые Италия и Франция передали Украине, практически исчерпали свой запас ракет.

"Проблема в том, что итальянский резерв почти достиг предупредительного уровня. Остальные ракеты служат для обеспечения защиты чувствительных целей на территории. У французов их больше", - пишет издание.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров не забывать об усилении украинской и европейской противовоздушной обороны.