Зеленський закликав Європу посилити українську та європейську ППО

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів не забувати про посилення української та європейської протиповітряної оборони. Про це Зеленський заявив за підсумками зустрічі "коаліції охочих", передає УНН.

Також прошу не забувати про посилення ППО – як в Україні, так і в майбутньому у ваших країнах. Ми всі потребуємо захисту. Я дякую кожному з вас, хто нам у цьому допомагає - сказав Зеленський.

Доповнення

У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція щодо припинення вогню на 30 днів лежить на столі з вівторка, проте росія робить все, щоб цього не допустити.