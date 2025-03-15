Зеленский призвал Европу усилить украинскую и европейскую ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров не забывать об усилении украинской и европейской противовоздушной обороны. Об этом Зеленский заявил по итогам встречи "коалиции желающих", передает УНН.

Также прошу не забывать об усилении ПВО – как в Украине, так и в будущем в ваших странах. Мы все нуждаемся в защите. Я благодарю каждого из вас, кто нам в этом помогает