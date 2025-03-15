Зеленский призвал Европу усилить украинскую и европейскую ПВО
Киев • УНН
Президент Украины подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны. Он призвал европейских партнеров не забывать о защите неба.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров не забывать об усилении украинской и европейской противовоздушной обороны. Об этом Зеленский заявил по итогам встречи "коалиции желающих", передает УНН.
Также прошу не забывать об усилении ПВО – как в Украине, так и в будущем в ваших странах. Мы все нуждаемся в защите. Я благодарю каждого из вас, кто нам в этом помогает
Дополнение
В ночь на 15 марта силы ПВО отразили массированную атаку. Уничтожено 130 БпЛА, 38 имитационных целей не достигли цели. Есть разрушения инфраструктуры в 6 областях.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение о прекращении огня на 30 дней лежит на столе со вторника, однако россия делает все, чтобы этого не допустить.