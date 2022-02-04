Рак та спадковість: чи потрібно видаляти молочні залози, якщо у родичів був рак грудей #спитайlisod
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У рамках спільного проекту ІА УНН та лікарні ізраїльської онкології LISOD #спітайlisod, висококваліфіковані лікарі відповідають на актуальні запитання читачів.
Питання читача
У мене по родоводу у мами і у бабусі онко - груди. І у мене думка після 40, коли вже з дітьми точно все, видалити молочні залози і вставити імпланти. Наскільки операція виправдана і чи дійсно такий ризик?
Відповідь фахівця
Перш ніж приймати остаточне рішення, необхідно зробити аналізи на наявність мутацій в генах BRCA 1 і 2. Саме ці мутації "відповідальні" за істотне підвищення ризику захворіти на рак молочної залози з генетичних причин. Якщо мутації є, двостороння мастектомія може бути правильним рішенням. У будь-якому випадку, рекомендую обговорити ситуацію з онкологом на очному прийомі, пройти необхідні обстеження, зважити всі "за" і "проти" і після цього приймати рішення. Будьте здорові.
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Залишайте свої запитання лікарям LISOD у формі google. І вже наступної п'ятниці отримаєте відповіді на найактуальніші! #РакуНІ Форма - https://forms.gle/Mnium1Ytg4bC1hxv8