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15 марта, 19:03 • 105020 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139561 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121123 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114805 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103562 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100823 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90497 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122341 просмотра

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Рак и наследственность: нужно ли удалять молочные железы, если у родственников был рак груди #спитайlisod

Рак и наследственность: нужно ли удалять молочные железы, если у родственников был рак груди #спитайlisod

Киев • УНН

 • 18640 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В рамках совместного проекта ИА УНН и Больницы израильской онкологии LISOD #спитайlisod, высококвалифицированные врачи отвечают на актуальные вопросы читателей.

Вопрос читателя

У меня по родословной у мамы и у бабушки онко - грудь. И у меня мысль после 40, когда уже с детьми точно всё, удалить молочные железы и вставить импланты. Насколько операция оправдана и действительно ли такой риск?

Ответ специалиста

Прежде чем принимать окончательное решение, необходимо сделать анализы на наличие мутаций в генах BRCA 1 и 2. Именно эти мутации "ответственны" за существенное повышение риска заболеть раком молочной железы по генетическим причинам. Если мутации есть, двусторонняя мастэктомия может быть правильным решением. В любом случае, рекомендую обсудить ситуацию с онкологом на очном приеме, пройти необходимые обследования, взвесить все "за" и "против" и после этого принимать решение. Будьте здоровы.

Ранее

Врачи Больницы израильской онкологии LISOD рассказали, может ли травма груди спровоцировать рак, говорят ли высыпания на лице о раке крови и нужно ли проводить колоноскопию с обезболиванием.

Оставляйте свои вопросы врачам LISOD в google-форме. И уже в следующую пятницу получите ответы на самые актуальные вопросы! #ракуНІ Форма — https://forms.gle/Mnium1Ytg4bC1hxv8

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