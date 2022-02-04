Рак и наследственность: нужно ли удалять молочные железы, если у родственников был рак груди #спитайlisod

Вопрос читателя

У меня по родословной у мамы и у бабушки онко - грудь. И у меня мысль после 40, когда уже с детьми точно всё, удалить молочные железы и вставить импланты. Насколько операция оправдана и действительно ли такой риск?

Ответ специалиста

Прежде чем принимать окончательное решение, необходимо сделать анализы на наличие мутаций в генах BRCA 1 и 2. Именно эти мутации "ответственны" за существенное повышение риска заболеть раком молочной железы по генетическим причинам. Если мутации есть, двусторонняя мастэктомия может быть правильным решением. В любом случае, рекомендую обсудить ситуацию с онкологом на очном приеме, пройти необходимые обследования, взвесить все "за" и "против" и после этого принимать решение. Будьте здоровы.

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