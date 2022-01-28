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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 71069 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Чи може травма грудей спровокувати рак, чи говорять висипання на обличчі про рак крові і чи потрібно проводити колоноскопію зі знеболенням - #спитайlisod

Чи може травма грудей спровокувати рак, чи говорять висипання на обличчі про рак крові і чи потрібно проводити колоноскопію зі знеболенням - #спитайlisod

Київ • УНН

 • 308234 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У рамках спільного проекту ІА УНН та Лікарні ізраїльської онкології LISOD #спітайlisod, висококваліфіковані лікарі відповідають на актуальні запитання читачів.

Запитання читача

Механічне пошкодження грудей (удар) може викликати рак грудей? Які зовнішні фактори можуть впливати на розвиток раку?

Відповідь фахівця

Удар грудей не відноситься до факторів ризику розвитку раку грудей. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, у приблизно половині випадків рак молочної залози вражає жінок, у яких немає будь-якого певного фактора ризику, за винятком того, що всі вони жінки і їх вік старше 40 років.

До факторів, які можуть збільшити ризик розвитку раку грудей, відносять: збільшення віку (старше 40 років), надмірна вага, надмірне вживання алкоголю, куріння, сімейні випадки раку молочної залози, вплив радіації, репродуктивна історія (вік початку менструацій, першої вагітності та менопаузи — ред.), наявність мутацій в генах BRCA1, BRCA2 та PALB-2 (збільшує ризик розвитку раку молочної залози на 60-80%, тому в деяких країнах Європи це є показанням до повного профілактичного видалення молочної залози — ред.) і гормональна терапія в період постменопаузи.

Запитання читача

Чи обов'язково проводити колоноскопію зі знеболенням? Чи ні? Як краще і де проводять такі процедури.

Відповідь фахівця

Колоноскопія - досить неприємна для пацієнта процедура. Тому найкраще проводити її під медикаментозним сном. В такому випадку пацієнт не відчуває ніяких неприємних відчуттів, а у лікаря є достатньо часу детально розглянути кишечник, видалити дрібні поліпи, взяти біопсію. Звертайте увагу на досвід лікаря-ендоскопіста і "рівень" обладнання, на якому він працює. Ви можете записатися і пройти колоноскопію в лікарні ізраїльської онкології LISOD.

Запитання читача

Чи можуть висипання на обличчі свідчити про рак крові?

Відповідь фахівця

Під загальними словами "рак крові" можуть розумітися безліч дуже різних захворювань — лімфоми, лейкемії, мієломи. І прояви у них можуть бути різними. Із загальних характерних проявів - хронічна втома, втрата ваги, не пов'язана зі зміною стилю життя і раціону харчування. Багато гематологічних захворювань можуть проявлятися і шкірними симптомами, однак, це не є обов'язковим. Крім того, багато шкірних хвороб можуть бути схожими на гематологічні, але не бути такими. З будь-якими висипаннями перш за все необхідно звернутися на консультацію до фахівця-дерматолога.

Запрошуємо Вас на прийом до наших фахівців - таким чином, ми детально розберемося саме у вашій ситуації! Залишайте свої запитання лікарям LISOD в Google-формі. І вже наступної п'ятниці отримаєте відповіді на найактуальніші запитання!# РакуНІ Форма — https://forms.gle/Mnium1Ytg4bC1hxv8

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