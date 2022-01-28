Может ли травма груди спровоцировать рак, говорят ли высыпания на лице о раке крови и нужно ли проводить колоноскопию с обезболиванием - #спитайlisod

Вопрос читателя

Механическое повреждение груди (удар) может вызвать рак груди? Какие внешние факторы могут влиять на развитие рака?

Ответ специалиста

Удар груди не относится к факторам риска развития рака груди. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в примерно половине случаев рак молочной железы поражает женщин, у которых нет какого-либо определенного фактора риска, за исключением того, что все они женщины и их возраст старше 40 лет.

К факторам, которые могут увеличить риск развития рака груди, относят: увеличение возраста (старше 40 лет), избыточный вес, чрезмерное употребление алкоголя, курение, семейные случаи рака молочной железы, воздействие радиации, репродуктивная история (возраст начала менструаций, первой беременности и менопаузы, — ред.), наличие мутаций в генах BRCA1, BRCA2 и PALB-2 (увеличивает риск развития рака молочной железы на 60-80%, поэтому в некоторых странах Европы это является показанием к полному профилактическому удалению молочной железы, — ред.) и гормональная терапия в период постменопаузы.

Вопрос читателя

Обязательно ли проводить колоноскопию с обезболиванием? Или нет? Как лучше и где проводят такие процедуры.

Ответ специалиста

Колоноскопия — достаточно неприятная для пациента процедура. Поэтому лучше всего проводить ее под медикаментозным сном. В таком случае пациент не испытывает никаких неприятных ощущений, а у врача есть достаточно времени детально рассмотреть кишечник, удалить мелкие полипы, взять биопсию. Обращайте внимание на опыт врача-эндоскописта и “уровень” оборудования, на котором он работает. Вы можете записаться и пройти колоноскопию в Больнице израильской онкологии LISOD.

Вопрос читателя

Могут ли высыпания на лице свидетельствовать о раке крови?

Ответ специалиста

Под общими словами “рак крови” могут пониматься множество очень разных заболеваний — лимфомы, лейкемии, миеломы... И проявления у них могут быть разными. Из общих характерных проявлений — хроническая усталость, потеря веса, не связанная с изменением стиля жизни и рациона питания. Многие гематологические заболевания могут проявляться и кожными симптомами, однако, это не является обязательным. Кроме того, многие кожные болезни могут быть похожими на гематологические, но не являться таковыми. С любыми высыпаниями прежде всего необходимо обратиться на консультацию к специалисту-дерматологу.

Приглашаем Вас на прием к нашим специалистам — таким образом, мы подробно разберемся именно в Вашей ситуации! Оставляйте свои вопросы врачам LISOD в google-форме. И уже в следующую пятницу получите ответы на самые актуальные вопросы! #ракуНІ Форма — https://forms.gle/Mnium1Ytg4bC1hxv8