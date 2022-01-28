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15 марта, 19:03 • 102512 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133832 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118295 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112224 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101999 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100083 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87264 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120136 просмотра

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Может ли травма груди спровоцировать рак, говорят ли высыпания на лице о раке крови и нужно ли проводить колоноскопию с обезболиванием - #спитайlisod

Киев • УНН

 • 308226 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В рамках совместного проекта ИА УНН и Больницы израильской онкологии LISOD #спитайlisod, высококвалифицированные врачи отвечают на актуальные вопросы читателей.

Вопрос читателя

Механическое повреждение груди (удар) может вызвать рак груди? Какие внешние факторы могут влиять на развитие рака?

Ответ специалиста

Удар груди не относится к факторам риска развития рака груди. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в примерно половине случаев рак молочной железы поражает женщин, у которых нет какого-либо определенного фактора риска, за исключением того, что все они женщины и их возраст старше 40 лет.

К факторам, которые могут увеличить риск развития рака груди, относят: увеличение возраста (старше 40 лет), избыточный вес, чрезмерное употребление алкоголя, курение, семейные случаи рака молочной железы, воздействие радиации, репродуктивная история (возраст начала менструаций, первой беременности и менопаузы, — ред.), наличие мутаций в генах BRCA1, BRCA2 и PALB-2 (увеличивает риск развития рака молочной железы на 60-80%, поэтому в некоторых странах Европы это является показанием к полному профилактическому удалению молочной железы, — ред.) и гормональная терапия в период постменопаузы.

Вопрос читателя

Обязательно ли проводить колоноскопию с обезболиванием? Или нет? Как лучше и где проводят такие процедуры.

Ответ специалиста

Колоноскопия — достаточно неприятная для пациента процедура. Поэтому лучше всего проводить ее под медикаментозным сном. В таком случае пациент не испытывает никаких неприятных ощущений, а у врача есть достаточно времени детально рассмотреть кишечник, удалить мелкие полипы, взять биопсию. Обращайте внимание на опыт врача-эндоскописта и “уровень” оборудования, на котором он работает. Вы можете записаться и пройти колоноскопию в Больнице израильской онкологии LISOD.

Вопрос читателя

Могут ли высыпания на лице свидетельствовать о раке крови?

Ответ специалиста

Под общими словами “рак крови” могут пониматься множество очень разных заболеваний — лимфомы, лейкемии, миеломы... И проявления у них могут быть разными. Из общих характерных проявлений — хроническая усталость, потеря веса, не связанная с изменением стиля жизни и рациона питания. Многие гематологические заболевания могут проявляться и кожными симптомами, однако, это не является обязательным. Кроме того, многие кожные болезни могут быть похожими на гематологические, но не являться таковыми. С любыми высыпаниями прежде всего необходимо обратиться на консультацию к специалисту-дерматологу.

Приглашаем Вас на прием к нашим специалистам — таким образом, мы подробно разберемся именно в Вашей ситуации! Оставляйте свои вопросы врачам LISOD в google-форме. И уже в следующую пятницу получите ответы на самые актуальные вопросы! #ракуНІ Форма — https://forms.gle/Mnium1Ytg4bC1hxv8

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