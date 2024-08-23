Радник Байдена з нацбезпеки вперше відвідає Китай - ЗМІ

ukenru
13:46 • 32608 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 44257 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 59726 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 91768 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 143485 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 183616 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 266679 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166347 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142085 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128350 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 72193 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 45366 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 103776 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 82539 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 67388 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 32639 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 135413 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 266691 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 201104 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 230579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 8129 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 22899 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 25969 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 30615 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 45366 перегляди
Актуальне
Радник Байдена з нацбезпеки вперше відвідає Китай - ЗМІ

Радник Байдена з нацбезпеки вперше відвідає Китай - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13381 перегляди

Джейк Салліван планує зустріч з Ван Ї для, за повідомленнями, підготовки саміту Байдена і Сі Цзіньпіна. Візит відбудеться на тлі жорсткої позиції обох партій США щодо Китаю перед виборами.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відвідає Китай наступного тижня, щоб зустрітися з міністром закордонних справ Ван Китаю Ї, з посиланням на трьох людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Очікується, що два чиновники "закладуть основу для можливої ​​фінальної зустрічі" президента США Джо Байдена та його китайського колеги Сі Цзіньпіна "наприкінці цього року, щоб продовжити їхній саміт у Каліфорнії у листопаді минулого року", пише видання.

Після виходу з президентських перегонів Байден дав зрозуміти, що планує більше часу приділяти закордонним справам, включаючи більше міжнародних поїздок.

Очікується, що обидва лідери відвідають саміт G20 у Бразилії після виборів у США у листопаді.

Під час президентства Байдена Салліван зустрічався з китайськими офіційними особами в Римі, Люксембурзі, Відні та Бангкоку, щоб обговорити все: від відносин між військовими до ролі Китаю на Близькому Сході до війни в Україні.

Раніше цього місяця економічна делегація США на чолі з Брентом Нейманом, помічником міністра фінансів країни з міжнародних фінансів, відвідала Пекін, щоб обговорити фінансову стабільність та глобальне зростання. Міністр фінансів США Джанет Єллен допомогла створити дві робочі групи для обміну інформацією про економіку та загалом підтримувати лінії зв'язку відкритими.

Китай і США домовились про контакти для врегулювання "фінансових стресів"19.08.24, 15:37 • 10720 переглядiв

У червні Байден попередив про довгострокові проблеми, з якими стикається економіка Китаю, в інтерв'ю журналу Time.

"Візит Саллівана на високому рівні 27-29 серпня відбудеться в той час, коли США виходять на фінішну пряму президентської кампанії, у якій обидві партії зайняли жорстку позицію щодо Китаю, особливо щодо мит", - вказує видання.

У той час, як віцепрезидент США Камала Гарріс дотримувалася політики Байдена щодо Китаю у внутрішніх дебатах адміністрації, іноземні лідери прагнуть дізнатися більше про її пріоритети зовнішньої політики, зазначає видання.

Зі свого боку, як вказано, Трамп запропонував 60% мит на весь китайський імпорт і ясно дав зрозуміти, що бачить у Китаї явну економічну загрозу. Він також підштовхнув обидві партії до ухвалення більш конфронтаційного підходу до Пекіна, пише видання.

У середу Трамп попередив, не надавши доказів, що китайці прямо зараз планують напад на Тайвань. "Світ у вогні", - сказав Трамп на мітингу в Північній Кароліні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01