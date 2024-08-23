Радник Байдена з нацбезпеки вперше відвідає Китай - ЗМІ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відвідає Китай наступного тижня, щоб зустрітися з міністром закордонних справ Ван Китаю Ї, з посиланням на трьох людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Axios, пише УНН.

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Очікується, що два чиновники "закладуть основу для можливої ​​фінальної зустрічі" президента США Джо Байдена та його китайського колеги Сі Цзіньпіна "наприкінці цього року, щоб продовжити їхній саміт у Каліфорнії у листопаді минулого року", пише видання.

Після виходу з президентських перегонів Байден дав зрозуміти, що планує більше часу приділяти закордонним справам, включаючи більше міжнародних поїздок.

Очікується, що обидва лідери відвідають саміт G20 у Бразилії після виборів у США у листопаді.

Під час президентства Байдена Салліван зустрічався з китайськими офіційними особами в Римі, Люксембурзі, Відні та Бангкоку, щоб обговорити все: від відносин між військовими до ролі Китаю на Близькому Сході до війни в Україні.

Раніше цього місяця економічна делегація США на чолі з Брентом Нейманом, помічником міністра фінансів країни з міжнародних фінансів, відвідала Пекін, щоб обговорити фінансову стабільність та глобальне зростання. Міністр фінансів США Джанет Єллен допомогла створити дві робочі групи для обміну інформацією про економіку та загалом підтримувати лінії зв'язку відкритими.

Китай і США домовились про контакти для врегулювання "фінансових стресів"

У червні Байден попередив про довгострокові проблеми, з якими стикається економіка Китаю, в інтерв'ю журналу Time.

"Візит Саллівана на високому рівні 27-29 серпня відбудеться в той час, коли США виходять на фінішну пряму президентської кампанії, у якій обидві партії зайняли жорстку позицію щодо Китаю, особливо щодо мит", - вказує видання.

У той час, як віцепрезидент США Камала Гарріс дотримувалася політики Байдена щодо Китаю у внутрішніх дебатах адміністрації, іноземні лідери прагнуть дізнатися більше про її пріоритети зовнішньої політики, зазначає видання.

Зі свого боку, як вказано, Трамп запропонував 60% мит на весь китайський імпорт і ясно дав зрозуміти, що бачить у Китаї явну економічну загрозу. Він також підштовхнув обидві партії до ухвалення більш конфронтаційного підходу до Пекіна, пише видання.

У середу Трамп попередив, не надавши доказів, що китайці прямо зараз планують напад на Тайвань. "Світ у вогні", - сказав Трамп на мітингу в Північній Кароліні.