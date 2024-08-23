Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Китай на следующей неделе, чтобы встретиться с министром иностранных дел Ван Китая И, со ссылкой на трех людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что два чиновника "заложат основу для возможной финальной встречи" президента США Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина "в конце этого года, чтобы продолжить их саммит в Калифорнии в ноябре прошлого года", пишет издание.

После выхода из президентской гонки Байден дал понять, что планирует больше времени уделять зарубежным делам, включая больше международных поездок.

Ожидается, что оба лидера посетят саммит G20 в Бразилии после выборов в США в ноябре.

Во время президентства Байдена Салливан встречался с китайскими официальными лицами в Риме, Люксембурге, Вене и Бангкоке, чтобы обсудить все: от отношений между военными до роли Китая на Ближнем Востоке до войны в Украине.

Ранее в этом месяце экономическая делегация США во главе с Брентом Нейманом, помощником министра финансов страны по международным финансам, посетила Пекин, чтобы обсудить финансовую стабильность и глобальный рост. Министр финансов США Джанет Йеллен помогла создать две рабочие группы для обмена информацией об экономике и в целом поддерживать линии связи открытыми.

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В июне Байден предупредил о долгосрочных проблемах, с которыми сталкивается экономика Китая, в интервью журналу Time.

"Визит Салливана на высоком уровне 27-29 августа состоится в то время, когда США выходят на финишную прямую президентской кампании, в которой обе партии заняли жесткую позицию в отношении Китая, особенно в отношении пошлин", - указывает издание.

В то время, как вице-президент США Камала Харрис придерживалась политики Байдена в отношении Китая во внутренних дебатах администрации, иностранные лидеры стремятся узнать больше о ее приоритетах внешней политики, отмечает издание.

Со своей стороны, как указано, Трамп предложил 60% пошлин на весь китайский импорт и ясно дал понять, что видит в Китае явную экономическую угрозу. Он также подтолкнул обе партии к принятию более конфронтационного подхода к Пекину, пишет издание.

В среду Трамп предупредил, не предоставив доказательств, что китайцы прямо сейчас планируют нападение на Тайвань. "Мир в огне", - сказал Трамп на митинге в Северной Каролине.