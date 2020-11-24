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Радник Зеленського визнав, що локдаун в Україні цілком можливий

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Радник Президента України Володимира Зеленського Олег Устенко не виключає введення локдауна. В ефірі телеканалу "Україна24" Устенко сказав, що "це можливо", передає УНН.

"Точно виключати введення локдауну я б не став, це можливо. В державі достатньо обмежені можливості з точки зору компенсацій. Я вже не кажу з приводу того, що локдаун це дійсно серйозний удар по економіці ... Але коли приймаються подібного роду рішення, що очевидно, що питання пов'язані з економікою відразу йдуть на другий план і на першому плані питання здоров'я нації і населення", - сказав Устенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двотижневий або тритижневий карантин не матиме ніякого результату - Протас

Нагадаємо, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят.

Додамо, що станом на 24 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло - 647 976 осіб, виписано - 299 358 осіб і зафіксовано 11 263 летальних випадків.

Так, глава МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, відзначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної в катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирьохрівневий план дій в залежності від кількості хворих COVID-19. Так, при сильному зростанні кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів і медичне сортування - лікарі будуть вибирати, кому надавати медичну допомогу саме в стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня".

У той же час, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів в грудні.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину поки немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні ввели з 12 березня. Зараз діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

Українські Національні Новини

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