В правительстве предлагают локдаун на Рождество

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет, что вспомнить", - написал Ткаченко.

Так, он указал на то, что на фоне введенного "карантина выходного дня" последние дни "суточное количество инфицированных коронавирусом снизилась". "Но вопрос, что нас ожидает завтра - остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, что им ожидать. Растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной, из-за негативного влияния на экономику", - отметил Ткаченко.

В то же время он отметил, что, по озвученному на данный момент плану Минздрава, украинцев ждет пока последний "карантин выходного дня", и этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. "Речь идет и о креативной экономике, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе и т.д.", - добавил министр.

Напомним, в Украине на утро 24 ноября зафиксировано уже почти 648 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровело людей - 299 358, летальных исходов - 11 263. Прирост за сутки - более 12 000, рост по сравнению с показателем днем ранее.

Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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