В Україні вже 647 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 287

"12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників", - написав голова МОЗ.

За його даними, також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 403 особи;



летальних випадків – 188;



одужало – 8 298 осіб;



здійснено тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 647 976 осіб;



одужало – 299 358 осіб;



летальних випадків – 11 263;



проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях", - додав Степанов.

Кількість захворювань в регіонах:



місто Київ – 61 640 випадків;



Вінницька область – 15 658 випадків;



Волинська область – 22 221 випадок;



Дніпропетровська область – 30 606 випадків;



Донецька область – 20 498 випадків;



Житомирська область – 27 157 випадків;



Закарпатська область – 21 903 випадки;



Запорізька область – 25 242 випадки;



Івано-Франківська область – 32 826 випадків;



Київська область – 32 301 випадок;



Кіровоградська область – 4 455 випадків;



Луганська область – 5 719 випадків;



Львівська область – 42 050 випадків;



Миколаївська область – 15 745 випадків;



Одеська область – 38 766 випадків;



Полтавська область – 19 143 випадки;



Рівненська область – 28 461 випадок;



Сумська область – 23 896 випадків;



Тернопільська область – 26 051 випадок;



Харківська область – 51 992 випадки;



Херсонська область – 8 869 випадків;



Хмельницька область – 26 624 випадки;



Черкаська область – 19 038 випадків;



Чернівецька область – 31 710 випадків;



Чернігівська область – 15 405 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло вже понад 59 млн людей, з них одужало понад 37,4 мільйона. Кількість померлих зросла до 1,39 мільйона.

Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем'єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.