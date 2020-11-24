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В Украине уже 647 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 287

В Украине уже 647 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 287

Киев  •  УНН

 • 17869 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Украине на 8:00 24 ноября зафиксировано уже 647 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - более 12 тысяч, рост по сравнению с показателем днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников", - написал глава Минздрава.

По его данным, также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 1403 человека;
  • летальных случаев - 188;
  • выздоровели - 8298 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 61 567 (в том числе методом ПЦР - 35 425, методом ИФА - 26 142).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 647 976 человек;
  • выздоровели - 299 358 человек;
  • летальных исходов - 11 263;
  • проведения ПЦР-тестов - 4 279 025.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях", - добавил Степанов.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 61640 случаев;
  • Винницкая область - 15 658 случаев;
  • Волынская область - 22 221 случай;
  • Днепропетровская область - 30 606 случаев;
  • Донецкая область - 20 498 случаев;
  • Житомирская область - 27 157 случаев;
  • Закарпатская область - 21 903 случая;
  • Запорожская область - 25 242 случая;
  • Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;
  • Киевская область - 32 301 случай;
  • Кировоградская область - 4455 случаев;
  • Луганская область - 5719 случаев;
  • Львовская область - 42 050 случаев;
  • Николаевская область - 15 745 случаев;
  • Одесская область - 38 766 случаев;
  • Полтавская область - 19 143 случая;
  • Ровенская область - 28 461 случай;
  • Сумская область - 23 896 случаев;
  • Тернопольская область - 26 051 случай;
  • Харьковская область - 51 992 случая;
  • Херсонская область - 8869 случаев;
  • Хмельницкая область - 26624 случаи;
  • Черкасская область - 19 038 случаев;
  • Черновицкая область - 31 710 случаев;
  • Черниговская область - 15 405 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело уже более 59 млн человек, из них выздоровели более 37,4 миллиона. Количество умерших возросло до 1,39 миллиона.

Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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