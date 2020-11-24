В Украине уже 647 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 287

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Украине на 8:00 24 ноября зафиксировано уже 647 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - более 12 тысяч, рост по сравнению с показателем днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.