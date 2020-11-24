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Пандемія: кількість хворих на COVID-19 у світі вже понад 59 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станом на ранок вівторка у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 59 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 59 128 645 людей, з них одужало 37 449 147. Кількість померлих зросла до 1 395 658.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (12 414 292), Індія (9 138 865), Бразилія (6 087 608), Франція (2 195 940), Росія (2 096 749), Іспанія (1 552 616), Велика Британія (1 551 267), а також Італія (1 431 795), Аргентина (1 374 631), Колумбія (1 254 979) та Мексика (1 049 358).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (257 651), Бразилії (169 485), Індії (133 738) та Мексиці (101 926).

Нагадаємо, в Україні, за останніми данними, зареєстровано вже понад 635 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 11 тис. За минулу добу в Україні 124 летальних випадків, за весь час пандемії від коронавірусу померли 11 075 людей.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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