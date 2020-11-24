Пандемия: количество больных COVID-19 в мире уже более 59 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 59 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 59 128 645 человек, из них выздоровели 37 449 147. Количество умерших возросло до 1 395 658.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (12 414 292), Индия (9 138 865), Бразилия (6 087 608), Франция (2 195 940), Россия (2 096 749), Испания (1 552 616), Великобритания (1 551 267), а также Италия (1 431 795), Аргентина (1 374 631), Колумбия (1 254 979) и Мексика (1 049 358).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (257 651), Бразилии (169 485), Индии (133 738) и Мексике (101 926).
Напомним, в Украине, по последним данным, зарегистрировано уже более 635 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — почти 11 тыс. За прошедшие сутки в Украине 124 летальных случаев, за все время пандемии от коронавируса умерли 11 075 человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.