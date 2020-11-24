В уряді пропонують локдаун на Різдво

"Моя особиста думка — краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі. Принаймні буде, що згадати", - написав Ткаченко.

Так, він вказав на те, що на тлі запровадженого "карантину вихідного дня" останні дні "щодобова кількість інфікованих коронавірусом знизилася". "Але питання, що нас очікує завтра — залишається відкритим. Ситуація має бути прогнозованою. Українці мають заздалегідь знати, що їм очікувати. Розтягнута у часі “червона зона” не може бути безкінечною, через негативний вплив на економіку", - зауважив Ткаченко.

Водночас він зазначив, що, за озвученим наразі планом МОЗ, українців чекає поки що останній "карантин вихідного дня", і цього чекають всі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень. "Йдеться і про креативні індустрії, і про туризм і про малий та середній бізнес тощо", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні на ранок 24 листопада зафіксовано вже майже 648 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них одужало людей – 299 358, летальних випадків – 11 263. Приріст за добу - понад 12 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше.

Згідно з даними Worldmeters, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Прем'єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.