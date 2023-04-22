Радник президента Бразилії збирається до України після критики заяв Лули про війну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Спеціальний радник президента Бразилії з питань зовнішньої політики Селсо Аморім планує відвідати Україну після критики промов Луїза Інасіо Лули да Сілви щодо російсько-української війни, пише УНН з посиланням на Folha de S.Paulo.
Деталі
Про запланований візит повідомив міністр Генерального секретаріату Марсіо Маседо після зустрічі з представниками Асоціації українців Португалії, які у п’ятницю провели демонстрацію перед посольством Бразилії в Лісабоні. Він додав, що дата візиту поки не запланована.
"Президент Лула визначив і доручив мені сказати, що спеціальний радник президента з міжнародних справ, ексканцлер Селсо Аморім, який перебував у росії, збирається відвідати Україну", - сказав Маседо.
Зазначається, що головний радник Лули з питань міжнародної політики Аморім нещодавно зустрівся з президентом росії володимиром путіним у москві. Це викликало критику серед західних союзників, які виступають проти росії.
Доповнення
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва 15 квітня, завершуючи державний візит до Китаю, заявив, що Сполучені Штати повинні припинити те, що він назвав "заохочувати війну".
Міністерство закордонних справ у відповідь на заяви Лули да Сілви щодо війни запросило його в Україну, щоб зрозуміти справжню сутність російської агресії.
Нагадаємо
Президент Бразилії цього тижня вирушив у свою першу поїздку до Європи з моменту вступу на посаду в січні на тлі суперечки із західними країнами через коментарі щодо війни в Україні.