Раді пропонують врегулювати питання визначення статусу комбатантів

“Метою прийняття законопроекту, що пропонується, є врегулювання питання визначення правового статусу комбатантів, у тому числі воїнів добровольчих військових формувань, які добровільно виступили на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, у відповідності до норм міжнародного права”, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Зокрема, законопроектом пропонується імплементувати в національне законодавство норми міжнародного права в частині визначення комбатантів як повноправного учасника захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у складі сил оборони.

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Для цього пропонується, прийняти Закон про комбатантів, яким законодавчо закріпити визначення понять “комбатанти”, “некомбатанти”, “добровольчі формування комбатантів України” та визначити їх правовий статус.

Крім того, пропонується внести зміни:

— до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, якими визначити порядок встановлення комбатантам статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а у разі загибелі таких осіб — члена сім’ї загиблого членам їх сімей.

— до Закону України “Про національну безпеку України”, якими включити до сил оборони також добровольчі формування комбатантів України;

— до Кримінального кодексу України, якими звільнити від кримінальної відповідальності за створення не передбаченого законом України воєнізованого формування (збройного формування), а так само за організаційне, фінансове чи матеріальне сприяння його створенню або участь у діяльності такого формування осіб, які вчинили такий злочин з метою захисту незалежності або територіальної цілісності України в умовах, коли існувала реальна загроза втрати Україною незалежності або зміни меж її території чи державного кордону.

Нагадаємо, десятки тисяч справ, які були порушені проти добровольців, які воюють за Україну, були закриті за рішенням Генерального прокурора.