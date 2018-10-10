Раде предлагают урегулировать вопрос определения статуса комбатантов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В парламенте зарегистрирован проект закона 9181 о комбатантах Украины со ссылкой на сайт ВРУ передает УНН.
"Целью принятия законопроекта, который предлагается, является урегулирование вопроса определения правового статуса комбатантов, в том числе воинов добровольческих воинских формирований, которые добровольно выступили на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в соответствии с нормами международного права", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В частности, законопроектом предлагается имплементировать в национальное законодательство нормы международного права в части определения комбатантов, как полноправного участника защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в составе сил обороны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий подписал закон о закреплении в уставах ВСУ приветствие "Слава Украине!"
Для этого предлагается, принять Закон о комбатантах, которым законодательно закрепить определение понятий "комбатанты", "некомбатанты", "добровольческие формирования комбатантов Украины" и определить их правовой статус.
Кроме того, предлагается внести изменения:
- в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", которыми определить порядок установления комбатантам статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а в случае гибели таких лиц - члена семьи погибшего членам их семей.
- в Закон Украины "О национальной безопасности Украины", которыми включить в силы обороны также добровольческие формирования комбатантов Украины;
- в Уголовный кодекс Украины, которыми освободить от уголовной ответственности за создание не предусмотренного законом Украины военизированного формирования (вооруженного формирования), а так же за организационное, финансовое или материальное содействие его созданию или участие в деятельности такого формирования лиц, совершивших такое преступление с целью защиты независимости или территориальной целостности Украины в условиях, когда существовала реальная угроза потери Украиной независимости или изменения границ ее территории или государственной границы.
Напомним, десятки тысяч дел, которые были возбуждены против добровольцев, которые воюют за Украину, были закрыты по решению Генерального прокурора.