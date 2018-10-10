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Парубій підписав закон про закріплення у статутах ЗСУ вітання “Слава Україні!”

Парубій підписав закон про закріплення у статутах ЗСУ вітання “Слава Україні!”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Спікер Верховної Ради підписав ухвалений народними депутатами Закон про внесення змін до статутів ЗСУ (9036), щодо введення військового вітання — “Слава Україні! Героям слава!”. Про це спікер українського парламенту написав у twitter, передає УНН.

“Підписав ухвалений Верховною Радою Закон про внесення змін до статутів ЗСУ (9036), щодо введення військового вітання — „Слава Україні! Героям слава!“. Переконаний, це відновлення історичної справедливості! Ми повернули українському війську наше традиційне вітання”, — написав А.Парубій.

Нагадаємо, у вересні у парламенті було зареєстровано президентський проект закону № 9036 про внесення змін до статутів Збройних Сил України. Згідно з законопроектом, Президентом пропонувалось закріпити нове вітання “Слава Україні! — Героям слава!” у статутах ЗСУ.

Вже 4 жовтня Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому закон 9036 про внесення змін до статутів Збройних Сил України, яким закріпила вітання “Слава Україні”.

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