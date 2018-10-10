Парубий подписал закон о закреплении в уставах ВСУ приветствие "Слава Украине!"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Спикер Верховной Рады подписал принятый народными депутатами Закон о внесении изменений в уставы ВСУ (9036), о введении военного приветствия - "Слава Украине! Героям слава!". Об этом спикер украинского парламента написал в twitter, передает УНН.
"Подписал принятый Верховной Радой Закон о внесении изменений в уставы ВСУ (9036), о введении военного приветствия - "Слава Украине! Героям слава!". Убежден, что это восстановление исторической справедливости! Мы вернули украинской армии наше традиционное приветствие", - написал Парубий.
Напомним, в сентябре в парламенте был зарегистрирован президентский проект закона № 9036 о внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины. Согласно законопроекту, Президентом предлагалось закрепить новое приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" в уставах ВСУ.
Уже 4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон 9036 о внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины, которым закрепила приветствие "Слава Украине".