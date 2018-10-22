Раді пропонують вилучити з ККУ статтю про злісну непокору тюремникам

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано проект закону 9228 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вилучення статті 391 Кримінального кодексу України (Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань), повідомляє УНН з посиланням на сайт ВРУ.

Зокрема, законопроектом пропонується вилучити статтю 391 Кримінального кодексу України “Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань”, а також посилання на зазначену статтю у статті 140 Кримінально-виконавчого кодексу України.

“Всупереч заявам скептиків, вилучення статті 391 із КК України не призведе до повної декриміналізації дій, які полягають у злісній непокорі вимогам адміністрації кримінально-виконавчої установи, і не сприятиме вчиненню засудженими нових злочинів. Адміністрації установ виконання покарань та Державна пенітенціарна служба України — навіть без ст. 391 КК — мають достатній правовий інструментарій для впливу на злісних порушників режиму відбування покарання, зокрема шляхом переведення порушника до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО), чим також зловживають працівники виправних колоній — з тією лише різницею, що засуджений, не обов’язково будучи насправді винним, з формальної причини поміщений в дисциплінарний ізолятор, хоча б не набуває додаткової судимості”, — зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

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Автори законопроекту додають, що якщо ж непокора засудженого матиме насильницький характер, “він буде притягнутий до відповідальності за відповідними „профільними“ статтями Кримінального кодексу”.

Додамо, що відповідно до статті 391 ККУ таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, персонал установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби застосовує портативні відеореєстратори для контролю поведінки засуджених і фіксації порушень режиму тримання.

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